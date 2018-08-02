Ізраїль пригрозив Ірану військовою відповіддю у разі перекриття протоки

Прем'єр заявив, що спроба заблокувати Баб-ель-Мандебську протоку зустріне відсіч коаліції

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна спільно з міжнародною коаліцією зупинить Іран, якщо той спробує перекрити Баб-ель-Мандебську протоку. Про це повідомляє Reuters.

"Якщо Іран спробує заблокувати Баб-ель-Мандебську протоку, я переконаний, що він зустріне опір рішуче налаштованої міжнародної коаліції, у якій візьмуть участь всі види ізраїльських збройних сил", - заявив Нетаньяху, виступаючи на базі ВМФ Ізраїлю в Хайфі.

Баб-ель-Мандебська протока розташована між Аравійським півостровом і Африкою і сполучає Червоне море з Аденською затокою.

Нагадаємо, 31 липня високопоставлені офіційні особи Ірану відмовилися від пропозиції американського президента Дональда Трампа про переговори.

В Ірані назвали пропозицію про переговори без попередніх умов марною і принизливою.

Раніше президент Ірану Хасан Рухані застеріг Трампа від необдуманих дій, які можуть призвести до війни.