Иран продал России ракеты и дроны на несколько миллиардов долларов, - Bloomberg

Фото: с 2021 года РФ потратила на иранское вооружение 4 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Иран за последние несколько лет продал России ракеты и дроны на несколько миллиардов долларов, чтобы помочь главе Кремля Владимиру Путину в его войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам чиновника, говорившего на условиях анонимности, контракты Ирана с Россией с октября 2021 года, еще до полномасштабной войны в Украине - составляют примерно 2,7 млрд долларов.

В число закупок вошли сотни баллистических ракет малой дальности Fath-360, около 500 других баллистических ракет малой дальности и приблизительно 200 зенитных ракет, входящих в состав систем противовоздушной обороны.

Также Bloomberg пишет, что Иран поставил РФ миллионы патронов и снарядов, однако эта оценка не отражает всего объема закупок Москвы у Тегерана, поскольку ожидается поставка дополнительной техники.

Кроме того, Иран поставил РФ дроны-камикадзе "Шахед-136" и поделился технологиями, которые позволили РФ производить из внутри страны под названием "Герань-2" в рамках контракта на 1,75 млрд долларов с который был подписан в начале 2023 года.

Согласно оценке, в общей сложности Россия с конца 2021 года потратила на иранскую военную технику более 4 млрд долларов,.

Bloomberg отмечает, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину, Москва и Тегеран сблизились. Война привела к масштабным санкциям против России и самому серьезному противостоянию Кремля с Западом со времен холодной войны, а поставки Ираном оружия РФ еще больше укрепили партнерство между странами.

Что еще известно о связях Тегерана и Москвы

Иран, правительство которого подавляет продолжающиеся протесты, начиная с 2010-х голов стремился углубить свои связи с Россией, опасаясь способностью Запада изолировать страну из-за ее ядерной программы.

При этом, хоть Иран и подписал соглашение о стратегическом партнерстве с РФ в январе 2025 года, однако оно не содержит пакта о взаимной обороне, и Москва не предложила никакой ощутимой помощи Тегерану во время израильских и американских ударов по Ирану в прошлом году.

В то же время время РФ строит торговый маршрут с Тегераном, соединяющий его с Индией, чтобы попытаться ослабить воздействие санкций. Кроме того, официальные лица обсуждали расширение финансового и банковского сотрудничества.

Напомним, в сентябре 2024 года The Wall Street Journal написало, что РФ получает от Ирана баллистику малого радиуса. В ответ в Госдепе США заявили, что Вашингтон и его союзники готовы принять меры из-за возможной передачи этих ракет.

Чуть позже, в том же месяце, разведка Евросоюза подтвердила, что Иран поставил в РФ баллистические ракеты.

При этом в Минобороны Ирана отрицали поставки, но один из иранских депутатов все это подтвердил. По его словам, Тегеран получае доллары за продажу оружия и обходит санкции благодаря сотрудничеству с РФ.

