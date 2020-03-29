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Іран припинив розшифровки самописців збитого літака МАУ

Новини » Політика     29.03.2020 - 21:00
Іран припинив розшифровки самописців збитого літака МАУ
Фото: уламки збитого літака (twitter.com/SZimpas)

Розшифровка бортових самописців продовжиться, коли ситуація з коронавірусом нормалізується

Іран призупинив розшифровку "чорних ящиків" збитого літака "Міжнародних авіаліній України" у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство ISNA.

При цьому міністр доріг і міського будівництва Ірану Мохаммад Еслами додав, що розшифровка бортових самописців продовжиться, коли "ситуація нормалізується".

"Через коронавірус роботи з розшифрування (чорних ящиків – ред.) були припинені", - заявив він.

Нагадаємо, Україна досі не отримала чорних ящиків зі збитого літака МАУ в Ірані. Голова Управління безпеки транспорту Канади Кеті Фокс заявила, що Іран не мав змоги раніше передати ящики на розшифровку за кордон через складнощі з транспортуванням, пов'язаних зі спалахом коронавірусу.

Також РБК-Україна повідомляло, що іранські лікарі кожні 10 хвилин фіксують нову смерть від коронавірусу.

Додамо, що іранські військові збили український літак 8 січня цього року. Лайнер Boeing 737-8KV авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" виконував рейс за маршрутом Тегеран - Київ, але був збитий через кілька хвилин після зльоту. В результаті загинуло 176 осіб.

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Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниBoeingУкраїнаІран
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