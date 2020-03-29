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Иран приостановил расшифровку самописцев сбитого самолета МАУ

Новости » Политика     29.03.2020 - 21:00
Иран приостановил расшифровку самописцев сбитого самолета МАУ
Фото: обломки сбитого самолета (twitter.com/SZimpas)

Расшифровка бортовых самописцев продолжится, когда ситуация с коронавирусом нормализируется

Иран приостановил расшифровку "черных ящиков" сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство ISNA.

При этом министр дорог и городского строительства Ирана Мохаммад Эслами добавил, что расшифровка бортовых самописцев продолжится, когда "ситуация нормализуется".

"Из-за коронавируса работы по расшифровке (черных ящиков – ред.) были приостановлены", - заявил он.

Напомним, Украина до сих пор не получила черных ящиков со сбитого самолета МАУ в Иране. Глава Управления по безопасности транспорта Канады Кэти Фокс заявила, что Иран не имел возможности раньше передать ящики на расшифровку за границу из-за сложностей с транспортировкой, связанных со вспышкой коронавируса.

Также РБК-Украина сообщало, что иранские врачи каждые 10 минут фиксируют новую смерть от коронавируса.

Добавим, что иранские военные сбили украинский самолет 8 января этого года. Лайнер Boeing 737-8KV авиакомпании "Международные авиалинии Украины" выполнял рейс по маршруту Тегеран - Киев, но был сбит через несколько минут после взлета. В результате погибли 176 человек.

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