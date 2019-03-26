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Іран наказав завдати ракетного удару по Ізраїлю, - ХАМАС

Новини » Політика    26.03.2019 - 18:18
Іран наказав завдати ракетного удару по Ізраїлю, - ХАМАС
Фото: місце обстрілу Ізраїлю (twitter.com USAmbIsrael)

Атака була зроблена, щоб зірвати передвиборчу кампанію Біньяміна Нетаньяху

Високопоставлений чиновник ХАМАС, заявив, що ракетний обстріл Ізраїлю був замовлений Іраном. Про це повідомляє The Times of Israel.

Видання пише, що ХАМАС дав своє благословення на ракетну атаку для того, щоб зірвати передвиборчу кампанію прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. Чиновник стверджує, Іран наказав, щоб група "Ісламський джихад" діяла з Гази для проведення атаки.

Нагадаємо, в результаті нічного ракетного обстрілу селища Мишмерет в центральній частині Ізраїлю постраждали шість людей. Також повідомлялося, що обстрілом зруйнований житловий будинок. Після ракетного обстрілу території Ізраїлю з сектора Газа ізраїльська сторона закрила два пункти пропуску в цей район.

При цьому у ХАМАС заявили про свою непричетність до ракетного обстрілу Ізраїлю.

Після інциденту прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху прийняв рішення скоротити візит до США і повернеться в Ізраїль відразу після зустрічі з Дональдом Трампом. Крім того, за його словами, Ізраїль готує рішучу відповідь угрупованням ХАМАС.

Відзначимо, сьогодні повідомлялося, що Нетаньяху представив президенту США Дональду Трампу і президенту РФ Володимиру Путіну план припинення кризи в Сирії.

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