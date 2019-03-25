У ХАМАС заявили про непричетність до обстрілу Ізраїлю

Фото: місце обстрілу (twitter.com USAmbIsrael)

У ХАМАС заявили, що "ракети могли бути пущені через помилку"

У ХАМАС заявили про свою непричетність до ракетного обстрілу Ізраїлю. Про це заявили представники керівництва контролюючого сектор Газа руху, повідомляє Al Arabiya.

Як повідомляється, представників єгипетської розвідки, які виступають посередниками між палестинцями і ізраїльтянами, провели телефонні контакти з представниками фракцій в Газі з метою встановити, хто саме стоїть за обстрілом. Також вони додали, що "ракети могли бути пущені через помилку".

Нагадаємо, 25 березня в Ізраїлі постраждали шестеро людей в результаті ракетного обстрілу з сектора Газа. Під обстріл потрапило селище Мишмерет до південного-сходу від Нетанії. В результаті обстрілу пошкоджений житловий будинок, серед постраждалих четверо дорослих і двоє дітей.

Після цього прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна відповість ХАМАС і терористам в секторі Газа на ракетний обстріл Ізраїлю. Також армія оборони Ізраїлю оголосила про мобілізації військовослужбовців запасу.

РБК-Україна писало, що після ракетного обстрілу території Ізраїлю з сектора Газа ізраїльська сторона закрила два пункти пропуску в цей район.