Тариф ПАТ "Миколаївгаз" на розподіл газу є планово збитковим

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Основним джерелом збитків для газорозподільного підприємства є виробничо-технологічні втрати

Тариф на розподіл газу ПАТ "Миколаївгаз" вже кілька років поспіль є планово збитковим. За підсумками минулого року збиток компанії від розподілу газу склав 242,9 млн. гривень. У поточному році з-за дій Міненерговугілля і НКРЕКП компанія отримає збиток у розмірі 273,7 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба.

"Основним джерелом збитків для газорозподільного підприємства є виробничо-технологічні втрати (ВТВ). Згідно з чинним законодавством, їх обсяги затверджуються Міненерговугіллям згідно з розрахунками газорозподільних компаній. Оператори ГРМ здійснюють їх, керуючись наказами профільного міністерства. Для ПАТ "Миколаївгаз" затверджено 29,9 млн куб. м замість необхідних 49,9 млн куб. м", - йдеться в повідомленні.

Але, за словами прес-служби, навіть ці обсяги компанія не в змозі закупити через занижену вартість газу для ВТВ у своєму тариф.

"В діючому тарифі нашої компанії на придбання газу для виробничо-технологічних втрат та власних потреб передбачені кошти в сумі 176,1 млн гривень на обсяг 29,9 млн куб. м газу в рік. Але середня ціна вартості балансування склала 11 205,89 гривень за тис. куб. м без ПДВ. Тому ми могли придбати тільки 15,7 млн куб. м газу, або 52% від певних обсягів", - розповідає технічний директор ПАТ "Миколаївгаз" Андрій Макаренко.

Таким чином, за результатами 2018 року, збиток компанії через заниження тарифу розподілу склав 242,9 млн гривень, з яких 195,8 млн гривень, або 80,6% - із-за невідповідності ВТВ.

У прес-службі зазначили, що аналогічна ситуація була і в 2017 році. Недостатність тарифної виручки для фінансування видатків у частині вартості ВТВ за 2017 рік склав 63 млн гривень.

"Крім того, з моменту останнього перегляду тарифу (а саме - з 2016 року) істотно зросли й інші статті витрат ПАТ "Миколаївгаз". Мінімальна заробітна плата зросла з 1600 до 4173 гривень, вартість дизельного палива на АЗС зросла з початку 2016 року з 16,82 до 28 гривень за літр станом на початок березня 2019 року. Індекс інфляції за цей період склав 40%, а індекс цін виробників промислової продукції зріс на 81%", - йдеться в повідомленні.

Також у прес-службі додали, що в результаті заниження обсягів газу для ВТВ та їх вартості, компанія з року в рік накопичує борги. Це, в свою чергу призводить до того, що споживач не зможе розраховувати на значне поліпшення сервісу та отримання послуг, передбачених тарифом, у повному обсязі.