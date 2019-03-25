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Ізраїль заблокував сектор Газа після ракетного обстрілу

Новини » Надзвичайні події    25.03.2019 - 12:49
Ізраїль заблокував сектор Газа після ракетного обстрілу
Фото: кордон Ізраїлю з сектором Газа (flickr.com/un_photo)

Після обстрілу Ізраїль закрив два пункти пропуску на кордоні з сектором Газа

Після ракетного обстрілу території Ізраїлю з сектора Газа ізраїльська сторона закрила два пункти пропуску в цей район. Про це повідомив координатор діяльності Ізраїлю на палестинських територіях Каміль Абу Рокон, передає РБК-Україна з посиланням на Ynet.

Повідомляється, що Ізраїль закрив контрольно-пропускні пункти "Ерез" і "Керем-Шалом" на кордоні з сектором Газа. Відзначимо, "Ерез" є основним пунктом, через "Керем-Шалом" проходять вантажі. Всього на кордоні сектора Газа п'ять контрольно-пропускних пунктів.

Відзначимо, в результаті нічного ракетного обстрілу селища Мишмерет в центральній частині Ізраїлю постраждали шість осіб. Також повідомлялося, що обстрілом зруйновано житловий будинок.

Після інциденту прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху прийняв рішення скоротити візит до США і повернеться до Ізраїля відразу після зустрічі з Дональдом Трампом. Крім того, за його словами, Ізраїль готує рішучу відповідь угрупованням ХАМАС.

Зазначимо, армія оборони Ізраїлю вже оголосила мобілізацію резервістів, а на кордон із сектором Газа направили дві бронетанкові і піхотні дивізії.

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