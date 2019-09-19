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Іранський аятолла дав дозвіл на удар по Саудівській Аравії, - CBS

Новини » Політика    19.09.2019 - 09:01
Іранський аятолла дав дозвіл на удар по Саудівській Аравії, - CBS
Фото: Saudi Aramco (twitter.com Saudi Aramco 1.jpg)

Аятолла дав згоду на несення ударів за умови, що причетність Ірану до них буде неможливо довести

Іран завдав ударів по об'єктах нафтової інфраструктури Саудівської Аравії з дозволу верховного керівника країни аятоли Хаменеї. Про це телеканал CBS з посиланням на джерело з числа американських офіційних осіб.

У повідомленні не називається ім'я джерела, а також те, яким чином ця інформація потрапила у розпорядження телеканалу. Разом з тим, в ньому йдеться, що аятолла дав згоду на несення ударів за умови, що причетність Ірану до них буде неможливо довести.

Американські представники вважають, що найбільш достовірними свідченнями причетність Ірану до атак на саудівські НПЗ є неопубліковані супутникові знімки, на яких видно, як співробітники Корпусу вартових ісламської революції Ірану на авіабазі Ахваз на півдні країни ведуть підготовку до ударів. Важливість отриманих фотознімків було оцінено із запізненням, зазначає CBS.

Нагадаємо, держсекретар США Майк Помпео назвав напад на саудівські нафтові об'єкти "військовим актом".

У той же час президент США Дональд Трамп розпорядився ввести нові санкції щодо Ірану. Це буде остання ескалація напруженості у відносинах між двома країнами, оскільки офіційні особи США звинувачують Іран.

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