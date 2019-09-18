Помпео назвав "актом війни" атаку на нафтові об'єкти Саудівської Аравії

Держсекретар США обговорює питання створення коаліції для стримування Ірану

Держсекретар США Майк Помпео назвав напад на саудівські нафтові об'єкти "військовим актом". Про це він сказав під час перебування в Садівській Аравії в середу, 18 вересня, повідомляє CNN.

Помпео прибув на консультації в Джидду з правителями королівства щодо наступних кроків у відповідь на атаки дронів на нафтові об'єкти 14 вересня. Зокрема, у переговорах бере участь саудівський наслідний принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд.

"Нам пощастило, що в цій атаці не були вбиті американці, але кожен раз, коли ви робите подібний акт війни, завжди є ризик, що це може статися ... Це атака такого масштабу, якого ми не бачили раніше", - сказав держсекретар.

Високопоставлений американський дипломат заявив, що він знаходиться на Близькому Сході, щоб створити коаліцію для стримування Ірану, і дав зрозуміти, що адміністрація Трампа буде використовувати майбутню зустріч світових лідерів на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, щоб згуртувати підтримку дій проти Тегерана, який заперечує свою причетність до атак.

У той же час президент США Дональд Трамп розпорядився ввести нові санкції проти Ірану. Це буде остання ескалація напруженості у відносинах між двома країнами, оскільки офіційні особи США звинувачують Іран.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що міністерство оборони Саудівської Аравії має намір пред'явити докази про причетність Тегерану до атак на саудівські нафтові об'єкти.