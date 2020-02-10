Іран запросив Данілова для розслідування катастрофи літака МАУ

Влада Ірану запросили секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексія Данілова в Тегеран для спільного розслідування авіакатастрофи літака "Міжнародних авіаліній України". Про це повідомляє IRNA.

Повідомляється, що в понеділок, 10 лютого, секретар Вищої ради національної безпеки (ВРНБ) Ірану Алі Шамхані провів телефонну розмову з Даніловим.

"Запросив свого колегу приїхати в Іран для спільного розгляду питання (авіакатастрофи літака МАУ в Тегерані - ред.). Проведення технічних оцінок зможе допомогти завершити справу експертної, неполитизированной обстановці", - заявив Шахмані.

Наголошується, що Данілов закликав Іран "прискорити розслідування трагедії".

Нагадаємо, на початку лютого після публікації іранських переговорів диспетчерів щодо авіакатастрофи Іран припинив ділитися з Україною доказами. За словами голови відділу розслідувань Організації цивільної авіації Ірану Хасана Резайефара, витік записів іранських переговорів диспетчерів в українські ЗМІ вплине на співпрацю з Києвом по авіакатастрофі МАУ.

Пізніше повідомлялося, що Іран продовжить, як і раніше працювати з іншими країнами по авіакатастрофі українського літака МАУ, незважаючи на витік переговорів диспетчерів. Іран закликає всі сторони уникати політизації питання.