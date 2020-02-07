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Катастрофа МАУ: канадські юристи хочуть домогтися від Ірану 1,1 млрд доларів компенсації

Новини » Політика     07.02.2020 - 21:56
Катастрофа МАУ: канадські юристи хочуть домогтися від Ірану 1,1 млрд доларів компенсації
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/SZimpas)

Груповий позов проти іранської влади юристи хочуть приєднати до інших, які вже існують

Канадські юристи хочуть домогтися від Ірану компенсації щонайменше 1,1 млрд доларів через авіакатастрофу українського літака МАУ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що канадські юристи добиваються групового позову від імені родичів людей, які загинули внаслідок збиття українського літака МАУ. Також груповий позов проти іранської влади юристи хочуть приєднати до інших, які вже існують.

Головним позивачем у цій справі є анонім, який ідентифікує себе як Джон Доу. В заяві він представлений родичем жертви.

Зазначається, що в позові обвинувачують Іран, його верховного лідера та головних командирів Корпусу ісламської революції, зокрема голову підрозділу, відповідального за катастрофу літака, Аміралі Гаджизада.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Канади Франсуа-Філіп
Шампань заявив, що Іран зобов'язаний якомога швидше забезпечити можливість розшифровки чорних ящиків українського літака.

Раніше також повідомлялося, що Україна наполягає на виплаті компенсацій сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи МАУ згідно з нормами міжнародного права. До цього Тегеран запропонував компенсацію в сумі 80 тис. доларів за кожного загиблого. Як заявив президент України Володимир Зеленський, ці суми є недостатніми, і Київ буде домагатися їх збільшення.

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