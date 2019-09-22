Іран представить в ООН план щодо забезпечення безпеки в Перській затоці

Фото: Хасан Роухані (facebook.com/MIDRussia)

До плану увійде також безпека судноплавства в Ормузській протоці

Президент Ірану Хасан Роухані заявив, що Тегеран найближчим часом представить в ООН план щодо забезпечення безпеки в районі Перської затоки та сусідніх регіонів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив іранський президент, до кінця року Тегеран представить план дій, який допоможе у співпраці з іншими державами забезпечити безпеку в Перській та Оманській затоках, а також в Ормузській протоці.

"Цього року ми доведемо ООН, що Іран у співпраці з країнами регіону може створити безпеку у Перській та Оманській затоках", - заявив він.

Крім того, Роухані прокоментував нещодавнє рішення Білого дому щодо збільшення американського військового контингенту в Саудівській Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратах. Він додав, що такі дії Вашингтону лише посилюють небезпеку на Ближньому Сході.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф назвав позерством намір Сполучених Штатів відправити додаткові війська на Ближній Схід. Також Заріф не зміг виключити імовірність військового конфлікту через дії Вашингтону.

Також РБК-Україна писало, що Саудівська Аравія приєдналася до коаліції на чолі з США для патрулювання вод поблизу Ірану та Ємену. Патрулювання буде охоплювати Ормузьку і Баб-ель-Мандебську протоки, а також Оманську і Перську затоки.