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В Ірані відреагували на намір США відправити війська на Ближній Схід

Новини » Політика    22.09.2019 - 08:43
В Ірані відреагували на намір США відправити війська на Ближній Схід
Фото: Мохаммад Джавад Заріф (flickr.com/fovjir)

В Тегерані назвали плани США позерством

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф відреагував на рішення Вашингтону посилити військову присутність в Саудівській Аравії після нападу на нафтопереробний завод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СBS.

За словами Заріфа, плани Білого дому щодо відправки додаткових військ на Ближній Схід є нічим іншим як позерством.

"Я думаю, що це позерство. Я думаю, що все в рішенні цієї проблеми йде в неправильному напрямку", - заявив він.

Крім того, глава іранського зовнішньополітичного відомства не зміг виключити імовірність військового конфлікту на Ближньому Сході після збільшення американської військової присутності в Саудівській Аравії.

"Я не впевнений, що ми зможемо уникнути війни. Я впевнений, що ми (Іран - ред.) не почнемо, але я впевнений, що той, хто почне її, не стане тим, хто її закінчить", - наголосив Заріф.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп ухвалив рішення про направлення додаткових американських військ на територію Саудівської Аравії та Об'єднаних Арабських Еміратів після атаки на нафтові об'єкти.

Також РБК-Україна писало, що США розмістили біля північно-східного узбережжя Саудівської Аравії есмінець, озброєний ракетами класу "земля-повітря". США хочуть закрити прогалину в протиповітряній обороні саудівського королівства

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