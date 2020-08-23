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Влада Ірану розкрила дані чорних ящиків збитого літака МАУ

Тегеран, Неділя 23 серпня 2020 12:59
Влада Ірану розкрила дані чорних ящиків збитого літака МАУ
Фото: Торадж Дехкані (iran-bn.com)
Автор: Максим Зайченко

Влада Ірану заявляє, що пілоти до останнього контролювали літак

Організація цивільної авіації Ірану розкрила дані чорних ящиків українського пасажирського літака МАУ, збитого під Тегераном у січні. Влада Ірану заявляє, що пілоти до останнього контролювали літак.

Про це повідомляє агентство Tasnim.

Голова організації Торадж Дехкані повідомив, що самописець припинив запис польотних даних у 06:14: ранку через потрапляння уламків першої ракети в літак. Після першого ракетного удару запис тривав ще 19 секунд.

"Чорний ящик записав всі звуки в кабіні пілотів протягом 19 секунд після вибуху першої ракети. Екіпаж з трьох осіб, включаючи льотного інструктора, був обізнаний про нештатну ситуацію і до останнього моменту намагався контролювати та керувати літаком", - сказав Дехкані.

Він додав, що перший ракетний вибух завдав літаку значні ушкодження, але двигуни не відключилися, а пілоти все ще намагалися контролювати політ.

Нагадаємо, раніше Іран заявив про готовність почати переговори з Україною щодо компенсацій за збитий літак.

Також РБК-Україна писало, що Україна хоче спільно з Іраном розслідувати катастрофу літака, яка сталася в січні 2020 року.

Авіакатастрофа українського літака сталася 8 січня 2020 року під час вильоту з Тегерана. Рейс PS752 авіакомпанії МАУ збили дві іранські ракети. Розслідування катастрофи триває досі, а Тегеран стверджує, що трагедія сталася через людську помилку та збій в системі ППО.

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