Іран підтвердив готовність до переговорів про компенсаці. за збитий літак МАУ

Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)

Новий раунд переговорів запланований на жовтень

Іран повністю готовий продовжити переговори про компенсацію за збитий біля Тегерана літак МАУ. Наступна зустріч запланована на жовтень.

Про це заявив голова Авіаційної організації Ірану Турадж Зангане, передає IRNA.

Він зазначив, що переговори з питань, пов'язаних з катастрофою українського літака, включаючи питання про компенсації, були ключовими.

Зангане додав, що Іран взяв на себе відповідальність за катастрофу МАУ і повністю готовий до переговорів про компенсації.

Нагадаємо, літак української авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерана. Іран взяв на себе відповідальність за скоєне і погодився виплатити компенсації сім'ям загиблих у катастрофі.

Потім з'явилася інформація про те, що Іран не буде платити компенсацію за збитий літак МАУ.

Раніше РБК-Україна писало, що наприкінці липня у Києві відбувся перший раунд переговорів з Іраном, на якому іранська сторона погодилася виплатити компенсацію за збитий літак МАУ.