ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Іран підтвердив готовність до переговорів про компенсаці. за збитий літак МАУ

Тегеран, Неділя 23 серпня 2020 00:04
Іран підтвердив готовність до переговорів про компенсаці. за збитий літак МАУ
Фото: авіакатастрофа в Ірані (twitter.com/CGTNOfficial)
Автор: Артур Родивилов

Новий раунд переговорів запланований на жовтень

Іран повністю готовий продовжити переговори про компенсацію за збитий біля Тегерана літак МАУ. Наступна зустріч запланована на жовтень.

Про це заявив голова Авіаційної організації Ірану Турадж Зангане, передає IRNA.

Він зазначив, що переговори з питань, пов'язаних з катастрофою українського літака, включаючи питання про компенсації, були ключовими.

Зангане додав, що Іран взяв на себе відповідальність за катастрофу МАУ і повністю готовий до переговорів про компенсації.

Нагадаємо, літак української авіакомпанії МАУ був збитий іранськими військовими під час вильоту з Тегерана. Іран взяв на себе відповідальність за скоєне і погодився виплатити компенсації сім'ям загиблих у катастрофі.

Потім з'явилася інформація про те, що Іран не буде платити компенсацію за збитий літак МАУ.

Раніше РБК-Україна писало, що наприкінці липня у Києві відбувся перший раунд переговорів з Іраном, на якому іранська сторона погодилася виплатити компенсацію за збитий літак МАУ.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ІранМіжнародні авіалінії Україниавиакатастрофа
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся