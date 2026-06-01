Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Иран поставил "на паузу" переговоры с США и выдвинул ультиматум

16:42 01.06.2026 Пн
2 мин
Чего требует Тегеран?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Иран (Getty Images)

Иран объявил о приостановке переговоров с США из-за активизации боевых действий в Ливане.

Отмечается, что Вооруженные силы Ирана и все группировки "Фронта сопротивления" (неформальный союз Ирана и поддерживаемых им политических и военных организаций на Ближнем Востоке) "решительно настроены ответить на преступления сионистов и открыть новые фронты".

По информации Tasnim, учитывая "продолжение преступлений Израиля" в Ливане и учитывая, что Ливан был одной из предпосылок для перемирия - которое сейчас нарушено на всех фронтах - иранская переговорная команда "приостанавливает диалог и обмен сообщениями через посредников".

Иранские официальные лица и переговорщики подчеркнули немедленное прекращение "агрессивных и варварских операций армии израильского режима" в Газе и Ливане, а также необходимость полного вывода войск с оккупированных территорий Ливана.

Они заявили, что до тех пор, пока позиция Ирана и "Фронта сопротивления" в этом вопросе не будет закреплена, никаких дальнейших переговоров не будет происходить.

Кроме того, "Фронт Сопротивления" и Иран включили в свою повестку дня полную блокаду Ормузского пролива и активизацию других фронтов, в частности Баб-эль-Мандебского пролива.

Напомним, СМИ сообщали, что США и Иран якобы приблизились к рамочному соглашению, которое предусматривает 60-дневное перемирие, восстановление судоходства через Ормузский пролив и начало переговоров по иранской ядерной программе.

В то же время президент США Дональд Трамп усилил давление на Тегеран, заявив о готовности возобновить удары в случае невыполнения требований Вашингтона. Среди ключевых условий США - открытие Ормузского пролива и отказ Ирана от разработки ядерного оружия.

