Иран угрожает срывом договоренностей из-за активности авиации США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) обвинил США в нарушении рамочного соглашения из-за нанесения ударов со стороны Вашингтона. Тегеран готовит военный ответ, и теперь любое судно-нарушитель окажется под огнем.

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"Отныне к судам-нарушителям будут применяться более строгие меры, чем в прошлом, и они столкнутся с сокрушительным ответом", - заявили в КСИР.

Конфликт разразился из-за Исламабадского меморандума о взаимопонимании. Тегеран считает пункт 1 этого документа нарушенным.

Кроме того, Тегеран не устраивает активность авиации США в небе. Там заметили самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker, взлетевший из Катара. Схема полета идентична той, что была при ударах Вашингтона.

Реакция США

Посол ООН Майк Вольц предупредил иранский режим о новых атаках. Вашингтон продолжит уничтожать военную инфраструктуру Ирана, чтобы освободить водные пути.

"Если иранский режим хоть на секунду думает, что президент Трамп будет сидеть сложа руки, наблюдая, как Иран продолжает атаковать международное судоходство без ответа или наши безответные базы, они очень ошибаются", - заявил Вольц.

Кто теперь контролирует Ормузский пролив

Спикер КСИР Хоссейн Мохеби называет США лживыми партнерами. Иран обещает еще более жесткие ответы.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи выступил в Багдаде и заявил о полном надзоре над Ормузом. В течение 30 дней Тегеран будет управлять водным путём единолично.