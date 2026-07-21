Иран угрожает стране ЕС из-за помощи США

Министерство иностранных дел Ирана призвало болгарские власти не становиться "сообщником агрессоров и нарушителей международного права". В ведомстве подчеркнули, что любая помощь США в военных операциях против Тегерана будет иметь для Болгарии политические последствия.

Заявление иранской стороны прозвучало на фоне инициативы президента Болгарии Румена Радева, который предложил парламенту согласовать размещение американской авиации.

Напомним, американский лидер Дональд Трамп сегодня заявил, что США еще не закончили войну с Ираном и не собираются никуда уходить. Он также отметил, что Ирану понадобилось бы от 20 до 25 лет, чтобы отстроиться, если бы конфликт закончился прямо сейчас.

Отметим, Axios сообщило, что, несмотря на взаимные удары между США и Ираном, переговорный процесс между сторонами продолжается. В то же время, прекращение боевых действий, по данным источников, зависит от решения Дональда Трампа.

Сейчас он, как утверждается, настроен заставить Тегеран ответить за атаки в Ормузском проливе и гибель американских военных.