Иран начал восстанавливать "ядерку" согласно спутниковым снимкам

Эта деятельность, по мнению канала, вызывает вопрос о том, нарушил ли Иран меморандум о взаимопонимании, подписанный с США в конце июня – еще до того, как президент Трамп, казалось, сигнализировал о его конце, нанеся новые удары по стране.

Новые снимки за июнь и июль, проанализированные CNN совместно с Институтом науки и международной безопасности, показывают, что Иран, кажется, принимал меры по ремонту и реконструкции объектов, где мог храниться обогащенный уран.

Там сначала построили временные укрытия над отверстиями от ударов, а затем, через несколько недель, когда меморандум все еще действовал, на объектах заметили бетономешалки, а укрытия были сняты и заменены сеткой.

Эксперты говорят, что грузовики являются признаком того, что иранцы намерены закрыть отверстия от ударов США и Израиля. В последние недели возле объектов были четко видны въезжающие и выезжающие из тоннелей транспортные средства.

В частности, речь идет об объекте в поселке Парчин под Тегераном (который во время американской кампании против Ирана поразили много раз) и объекте, известном как "Гора Пиксакс".

Просмотрев спутниковые снимки, журналисты отметили, что другие известные ядерные объекты не казались поврежденными, или, как в Исфахане, была зафиксирована активность ракетных войск Ирана.