Саудовский принц убеждает Трампа не останавливать войну с Ираном, - NYT
Саудовский принц Мухаммед бин Салман убеждает президента США Дональда Трампа не останавливать военную кампанию против Ирана - и называет этот момент "исторической возможностью" для Ближнего Востока.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Что говорил принц Трампу
В течение последней недели принц Мухаммед убеждал американского президента, что Иран - это долгосрочная угроза для региона, которую можно устранить только путем смены правительства в Тегеране.
Более того, он выступал за введение наземных войск в Иран и захват острова Харг - ключевого нефтяного хаба страны. Когда Трамп намекал на завершение войны, принц утверждал, что это была бы ошибка.
Саудовская Аравия отрицает
Официальный Эр-Рияд отвергает информацию о том, что принц подталкивает к эскалации.
"Королевство Саудовская Аравия всегда поддерживало мирное урегулирование этого конфликта, даже до его начала", - говорится в заявлении правительства.
Почему саудитам важно, чем это закончится
Иранские удары уже ударили по нефтеперерабатывающему заводу и посольству США на территории Саудовской Аравии. Ормузский пролив - через который проходит основной нефтяной экспорт региона - фактически заблокирован.
Аналитики говорят: принц Мухаммед боится, что если Трамп отступит сейчас, Саудовская Аравия останется один на один с разъяренным и не побежденным Ираном.
"Саудовские чиновники, безусловно, хотят, чтобы война закончилась, но важно, как она закончится", - пояснила Ясмин Фарук из Международной кризисной группы изданию.
Напомним, уже более 20 стран выразили готовность безопасный проход через Ормузский пролив. Также государства призвали ввести всеобъемлющий мораторий на нападения на гражданскую инфраструктуру.
Также СМИ сообщали, что США определили дату завершения войны с Ираном. Переговоры по завершению боевых действий должны состояться на этой неделе в Пакистане.