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Іран планує збільшити військову міць

Новини » В світі     08.02.2020 - 13:15
Іран планує збільшити військову міць
Фото: Алі Хаменеї (russian.khamenei.ir)

Військова міць повинна забезпечити безпеку Ірану від інших країн

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив про необхідність збільшити військову міць країни для запобігання війни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За це Хаменеї заявив, що Іран не становить загрози для інших країн, так як планує забезпечити лише власну безпеку.

"Іран не представляє загрози для будь-якої іншої країни... Наша єдина мета - переконатися, що наша безпека гарантована. Ми повинні бути сильними, щоб запобігти будь-яку війну проти графства. Якщо ми будемо слабкими, це спонукає наших ворогів атакувати Іран", - сказав Хаменеї.

Нагадаємо, на даний момент спостерігається ескалація у відносинах США та Ірану після того, як на початку січня американські військові ліквідували іранського генерала Касема Сулеймані. У відповідь Іран провів ракетні обстріли авіабаз США в Іраку. Щонайменше п'ять ракет вразили бази біля Багдада.

Також повідомлялося, що в Ірані підготували 13 варіантів відповіді США на вбивство Сулеймані. При цьому секретар Ради безпеки Ірану Алі Шамхани заявив, що самий м'який з даних варіантів може стати "кошмаром" для США.

Крім цього, 5 січня Тегеран заявив про відмову від основного зобов'язання ядерної угоди 2015 року. зокрема, Іран відмовився дотримуватися обмеження по збагаченню урану.

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