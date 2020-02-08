ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Иран планирует увеличить военную мощь

Новости » В мире     08.02.2020 - 13:15
Иран планирует увеличить военную мощь
Фото: Али Хаменеи (russian.khamenei.ir)

Военная мощь должна обеспечить безопасность Ирану от других стран

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил о необходимости увеличить военную мощь страны для предотвращения войны. Об этом сообщает РБК-УКраина со ссылкой на Reuters.

При это Хаменеи заявил, что Иран не представляет угрозы для других стран, так как планирует обеспечить лишь собственную безопасность.

"Иран не представляет угрозы для любой другой страны... Наша единственная цель - убедиться, что наша безопасность гарантирована. Мы должны быть сильными, чтобы предотвратить любую войну против графства. Если мы будем слабыми, это побудит наших врагов атаковать Иран", - сказал Хаменеи.

Напомним, на данный момент наблюдается эскалация в отношениях США и Ирана после того, как в начале января американские военные ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран провел ракетные обстрелы авиабаз США в Ираке. По меньшей мере пять ракет поразили базы возле Багдада.

Также сообщалось, что в Иране подготовили 13 вариантов ответа США на убийство Сулеймани. При этом секретарь Совбеза Ирана Али Шамхани заявил, что самый мягкий из данных вариантов может стать "кошмаром" для США.

Кроме этого, 5 января Тегеран заявил об отказе от основного обязательства ядерной сделки 2015 года. В частности, Иран отказался соблюдать ограничения по обогащению урана.

Иранские журналисты оказались под давлением властей из-за публикаций о сбитом самолете МАУ, - RSF В ВСУ создали командование медицинских сил
Новости Украины Вооруженные силы УкраиныИран
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь