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Іран відповів ОАЕ на стурбованість створенням ядерної зброї

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Тегеран, Неділя 19 червня 2022 01:42
Іран відповів ОАЕ на стурбованість створенням ядерної зброї Іран відповів ОАЕ на стурбованість створенням ядерної зброї (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Іран повідомив Об'єднаним Арабським Еміратам, що Тегеран приділяє першорядну увагу поліпшенню відносин зі своїми сусідами. Це повідомлення стало відповіддю на коментар МЗС ОАЕ зі стурбованістю з приводу розвитку ядерної програми Тегерана.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.


У п'ятницю представник ОАЕ в органі ООН зі спостереження за ядерною діяльністю заявив, що сподівається, що Іран буде співпрацювати з цією організацією, щоб запевнити міжнародну спільноту і регіон щодо ядерної програми Тегерана.

У телефонній розмові зі своїм колегою з ОАЕ міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амірабдоллахян вказав на пріоритет сусідства в зовнішній політиці Ірану і закликав до додаткових консультацій для розширення двосторонніх зв'язків.

Як повідомляло агентство Axios, Ізраїль поділився з США і європейськими партнерами даними розвідки, згідно з якими Іран вже має можливість отримувати збагачений уран такої якості, яка потрібна для виготовлення ядерної зброї.

У грудні 2021 року Беннет заявив, що Ізраїль не є категоричним противником переговорів щодо ядерної угоди з Іраном, але ведення результативних домовленостей зараз не представляється можливим.

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