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Ізраїль не проти ядерної угоди з Іраном, - Беннетт

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Ізраїль, Середа 29 грудня 2021 07:08
Ізраїль не проти ядерної угоди з Іраном, - Беннетт Фото: Нафталі Беннетт, прем'єр-міністр Ізраїлю (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Ізраїль не є категоричним противником переговорів щодо ядерної угоди з Іраном, але ведення результативних домовленостей зараз не представляється можливим. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

За словами Беннетта, Ізраїль не буде автоматично противитися будь-якій угоді, укладеній світовими державами з Іраном під час триваючих ядерних переговорів у Відні.

"Ми не автоматичні скептики. Ми застосовуємо практичний підхід. На відміну від інших, ми не прагнемо боротися заради боротьби, швидше, ми намагаємося домогтися результату", - сказав він.

Також Беннет підкреслив, що можливість укладення угоди, що відповідає інтересам Ізраїлю, зараз не представляється реальною.

"Зрештою, звичайно, можлива хороша угода - ми знаємо параметри... Але чи очікується це в даний час при такій динаміці? Ні, тому що вам потрібна більш сильна позиція [з боку світових лідерів]. У Ірану дуже слабкі карти, але світ поводиться так, як ніби веде переговори з позиції сили", заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Нагадаємо, що Іран почав виробництво збагаченого урану. Це може зірвати ядерну угоду.

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Ізраїль Ядерна угода Іран
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