Ізраїль не проти ядерної угоди з Іраном, - Беннетт

Ізраїль не є категоричним противником переговорів щодо ядерної угоди з Іраном, але ведення результативних домовленостей зараз не представляється можливим. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel .

За словами Беннетта, Ізраїль не буде автоматично противитися будь-якій угоді, укладеній світовими державами з Іраном під час триваючих ядерних переговорів у Відні.

"Ми не автоматичні скептики. Ми застосовуємо практичний підхід. На відміну від інших, ми не прагнемо боротися заради боротьби, швидше, ми намагаємося домогтися результату", - сказав він.

Також Беннет підкреслив, що можливість укладення угоди, що відповідає інтересам Ізраїлю, зараз не представляється реальною.