Ізраїль не проти ядерної угоди з Іраном, - Беннетт
Ізраїль не є категоричним противником переговорів щодо ядерної угоди з Іраном, але ведення результативних домовленостей зараз не представляється можливим. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннетт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.
За словами Беннетта, Ізраїль не буде автоматично противитися будь-якій угоді, укладеній світовими державами з Іраном під час триваючих ядерних переговорів у Відні.
"Ми не автоматичні скептики. Ми застосовуємо практичний підхід. На відміну від інших, ми не прагнемо боротися заради боротьби, швидше, ми намагаємося домогтися результату", - сказав він.
Також Беннет підкреслив, що можливість укладення угоди, що відповідає інтересам Ізраїлю, зараз не представляється реальною.
"Зрештою, звичайно, можлива хороша угода - ми знаємо параметри... Але чи очікується це в даний час при такій динаміці? Ні, тому що вам потрібна більш сильна позиція [з боку світових лідерів]. У Ірану дуже слабкі карти, але світ поводиться так, як ніби веде переговори з позиції сили", заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.
Нагадаємо, що Іран почав виробництво збагаченого урану. Це може зірвати ядерну угоду.