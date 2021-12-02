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Іран почав збагачення урану, попри наміри відновити "ядерну угоду" із Заходом

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Іран, Четвер 02 грудня 2021 10:49
Іран почав збагачення урану, попри наміри відновити "ядерну угоду" із Заходом Фото: Іран почав збагачення урану попри переговори із Заходом (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Іран розпочав виробництво збагаченого урану за допомогою більш ефективних сучасних центрифуг на своєму заводі у Фордо. Рішення було ухвалено попри переговори щодо відновлення "ядерної угоди" 2015 року із Заходом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відповідна заява Міжнародної агенції атомної енергетики (IAEA) пролунала на третій день непрямих перемовин Ірану зі США про відновлення ядерної угоди, які відновилися цього тижня.

Так, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що Іран розпочав процес збагачення урану до 20% чистоти за допомогою одного каскаду або кластера із 166 удосконалених установок IR-6 у Фордо. Ці машини набагато ефективніші за IR-1 першого покоління.

Внаслідок чого генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що він стурбований цим розвитком подій та додав, що необхідно провести детальну інспекцію ядерного об'єкта, щоб дізнатися, на якій стадії зараз перебуває ядерна програма країни.

Зазначимо, що Іран та великі держави намагаються відновити угоду 2015 року, згідно з якою Тегеран обмежив свою ядерну програму в обмін на звільнення від економічних санкцій США, ЄС та ООН. Тодішній президент США Дональд Трамп відмовився від угоди у 2018 році і ввів жорсткі санкції.

Разом з тим, цього тижня перемовини між Тегераном і Вашингтоном поки не привели до жодного прогресу.

Як повідомляє агенція Axios, яка базується у Тель-Авіві, Ізраїль поділився із США та європейськими партнерами даними розвідки, згідно з якими Іран вже має можливість отримувати збагачений уран такої якості, яка потрібна для виготовлення ядерної зброї.

Зі свого боку Іран заявляє, що його ядерна програма має суто мирні цілі.

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Іран Ядерна угода
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