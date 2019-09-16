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Рухані відмовився від зустрічі з Трампом у США

Новини » В світі    16.09.2019 - 10:31
Рухані відмовився від зустрічі з Трампом у США
Фото: президент Ірану Хасан Рухани (reuters)

Зустріч Рухани з Трампом не відбудеться під час асамблеї ООН

Президент Ірану Хасан Рухани не буде зустрічатися з президентом США Дональдом Трампом у Нью-Йорку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як повідомив представник Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві, зустріч з Трампом не включена до порядку денного Рухани.

"Така зустріч не відбудеться", - заявив Мусаві.

Також глава МЗС назвав безглуздими заклики американського сенатора-республіканця Ліндсі Грема, який закликав Сполучені Штати підготувати удари по нафтовій інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не припинить провокаційну діяльність, у тому числі збагачення урану.

Нагадаємо, в США заявляли, що Дональд Трамп готовий провести зустріч з президентом Ірану Хасаном Рухани під час майбутньої Генеральної асамблеї ООН, яка розпочнеться 17 вересня в Нью-Йорку.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США звинуватили Іран в атаці на саудівські нафтові об'єкти. Держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Ірану в "безпрецедентної атаки" на світовий енергетичний ринок, коментуючи напад безпілотників на об'єкти саудівської нафтової компанії Aramco, яке відбулося у суботу, 14 вересня.

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