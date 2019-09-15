Сенатор США пропонує підготувати удари по нафтових об'єктах Ірану

Фото: Ліндсі Грем (flickr.com_John Pemble)

Сенатор заявив, що Іран не змінить поведінку, поки наслідки не стануть для нього "реальнішими"

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем вважає, що Сполученим Штатам слід підготувати удари по нафтовій інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не припинить провокаційну діяльність, у тому числі збагачення урану. Про це він написав у Twitter.

Він заявив, що Іран не змінить поведінку, поки наслідки не стануть для нього "реальнішими".

"Настав час для США розглянути атаку на іранські нафтопереробні заводи, якщо вони продовжать провокації чи буде нарощувати збагачення урану", - написав він.

Грем додав, що єменські повстанці-хуситы атакували НПЗ в Саудівській Аравії за підтримки Ірану.

"Це є ще одним прикладом того, як Іран сіє хаос на Близькому Сході. Іранський режим не зацікавлений у світі, вони прагнуть до володіння ядерною зброєю і домінування в регіоні", - написав сенатор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран готовий до скорочення зобов'язань щодо ядерної операції. За словами президента Хасана Рухани, Тегеран готовий приступити до нових досліджень у сфері атома.