Для противовеса Ирану. США направят в Персидский залив военные корабли и морпехов

США направят экспедиционное подразделение морских пехотинцев и дополнительные военные корабли на Ближний Восток на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

Министр обороны Ллойд Остин приказал направить в регион экспедиционное подразделение морской пехоты и десантную группу, сославшись на недавние попытки Ирана захватить корабли в регионе.

В Ормузский пролив отправят два десантных корабля - USS Bataan и USS Carter Hall.

Экспедиционное подразделение обычно включает около 2000 морских пехотинцев, перевозимых на борту трех десантных кораблей, в распоряжении которых находятся вертолеты, плавсредства и дроны.

"Центральное командование США привержено защите свободы судоходства в пределах нашей зоны ответственности, которая включает в себя некоторые из самых важных водных путей в мире", - заявил в своем заявлении глава Центрального командования генерал Майкл Курилла.

По его словам, дополнительные силы смогут обеспечить свободный поток международной торговли и поддержать международный порядок, основанный на правилах, а также сдержать дестабилизирующую деятельность Ирана в регионе.

Захват Ираном судов в Персидском заливе

По данным военно-морских сил США, с 2021 года Иран преследовал, атаковал или захватил около 20 торговых судов под международными флагами. В начале июля в международных водах Персидского залива Корпус стражей исламской революции захватил еще одно коммерческое судно.

Напомним также, что в мае Тегеран захватил два танкера под флагом Маршалловых островов, зафрахтованных компанией Chevron.

Для борьбы с захватами судов ранее в июле США отправили в Персидский залив истребители F-16, которые будут прикрывать штурмовики A-10.