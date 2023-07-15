США направят F-16 для защиты кораблей в Персидском заливе из-за действий Ирана, - AP

Соединенные Штаты Америки наращивают использование истребителей вокруг стратегического Ормузского пролива для защиты кораблей от захвата Ираном. Для этого Пентагон решил направить F-16 в регион Персидского залива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Высокопоставленный представитель Минобороны США в беседе с журналистами сказал, что в эти выходные Штаты направят истребители F-16 для усиления штурмовиков A-10, которые патрулируют регион Персидского залива более недели.

Отмечается, что этот шаг был предпринят после инцидента на прошлой неделе, когда Иран предпринял попытку захватить два нефтяных танкера у пролива, открыв огонь по одному из них.

Тогда ВМС США заявили, что в обоих случаях иранские военно-морские корабли отступили, когда на место происшествия прибыл ракетный эсминец USS McFaul.

Представитель Минобороны Штатов на условиях анонимности рассказал, что F-16 будут прикрывать с воздуха корабли, движущиеся по водному пути, и повышать видимость военных в этом районе в качестве сдерживающего фактора для Ирана.

Чиновник добавил, что США все больше обеспокоены растущими связями между Ираном, РФ и Сирией на Ближнем Востоке.

Также представитель Пентагона рассказал журналистам, что Штаты рассматривают ряд военных вариантов противодействия усиливающейся российской агрессии в небе над Сирией, что осложнило усилия по нанесению удара по лидеру группировки "Исламское государство" в минувшие выходные.

Чиновник отказался детализировать варианты, но отметил, что США не уступят ни одной территории и будут продолжать летать в западной части страны с миссиями против "Исламского государства".

По словам представителя Пентагона, РФ обязана Ирану за его поддержку в войне против Украины, и Тегеран хочет, чтобы Штаты ушли из Сирии, что облегчит ему возможность поддерживать ливанскую "Хизбаллу" и угрожать Израилю.

Захват Ираном судов в Персидском заливе

По данным военно-морских сил США, с 2021 года Иран преследовал, атаковал или захватил около 20 торговых судов под международными флагами. В начале июля в международных водах Персидского залива Корпус стражей исламской революции захватил еще одно коммерческое судно.

Напомним также, что в мае Тегеран захватил два танкера под флагом Маршалловых островов, зафрахтованных компанией Chevron.