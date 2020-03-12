ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іран пояснює затримку з "чорними скриньками" МАУ спалахом коронавірусу

Новини » Політика     12.03.2020 - 22:18
Іран пояснює затримку з "чорними скриньками" МАУ спалахом коронавірусу
Фото: уламки збитого літака (twitter.com/SZimpas)

За словами Кеті Фокс, Іран повідомив Канаду 5 березня про скасування плану передати записувальні пристрої на розшифровку

Голова Управління з безпеки транспорту Канади Кеті Фокс заявила, що Іран не мав змоги раніше передати "чорні скриньки" збитого літака МАУ на розшифровку за кордон через складнощі із транспортуванням, пов’язані зі спалахом коронавірусу Covid-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CBC News.

За її словами, Іран планував передати Україні "чорні скриньки" раніше, однак це довелося відкласти через коронавірус в Ірані, який обмежує їх спроможність подорожувати.

Крім того, Фокс зазначила, що Іран повідомив Управління ще 5 березня про скасування плану передати записувальні пристрої на розшифровку через те, що "міждержавні проблеми із коронавірусом" перешкоджали іранським посадовцям подорожувати за межі країни.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив, що українську сторону той факт, що друга ракета була випущена по літаку пізніше, "ніж мала". Йдеться про те, що другу ракету випустили на 29-й секунді після першої, що не характерно для звичайної роботи системи ППО.

Раніше також повідомлялося, що консультації з Іраном щодо авіакатастрофи були відкладені через коронавірус.

Іранські військові збили український літак 8 січня цього року. Лайнер Boeing 737-8KV авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" виконував рейс за маршрутом Тегеран - Київ, але був збитий за кілька хвилин після зльоту. В результаті загинули 176 осіб.

Іран просить у МВФ 5 млрд доларів на боротьбу з коронавірусом Іран згоден передати Україні "чорні ящики" збитого літака МАУ
Новини України Міжнародні авіалінії УкраїниІранЧерный ящик
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся