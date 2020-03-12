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Иран объясняет задержку с "черными ящиками" МАУ вспышкой коронавируса

Новости » Политика     12.03.2020 - 22:18
Иран объясняет задержку с "черными ящиками" МАУ вспышкой коронавируса
Фото: обломки сбитого самолета (twitter.com/SZimpas)

По словам Кэти Фокс, Иран сообщил Канаде 5 марта об отмене плана передать записывающие устройства на расшифровку

Глава Управления по безопасности транспорта Канады Кэти Фокс заявила, что Иран не имел возможности раньше передать "черные ящики" сбитого самолета МАУ на расшифровку за границу из-за сложностей с транспортировкой, связанные со вспышкой коронавируса Covid-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBC News.

По ее словам, Иран планировал передать Украине "черные ящики" раньше, однако это пришлось отложить из-за коронавируса в Иране, который ограничивает их способность путешествовать.

Кроме того, Фокс отметила, что Иран уведомил Управление еще 5 марта об отмене плана передать записывающие устройства на расшифровку из-за того, что "межгосударственные проблемы с коронавирусом" препятствовали иранским чиновникам путешествовать за пределы страны.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что украинскую сторону тот факт, что вторая ракета была выпущена по самолету позже, "чем было". Речь идет о том, что вторую ракету выпустили на 29-й секунде после первой, что не характерно для обычной работы системы ПВО.

Ранее также сообщалось, что консультации с Ираном относительно авиакатастрофы были отложены из-за коронавируса.

Иранские военные сбили украинский самолет 8 января этого года. Лайнер Boeing 737-8KV авиакомпании "Международные авиалинии Украины" выполнял рейс по маршруту Тегеран - Киев, но был сбит через несколько минут после взлета. В результате погибли 176 человек.

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