Иран обманет Трампа с соглашением по "ядерке", считает директор ЦРУ

Глава ЦРУ Джон Ретклифф выразил сомнения относительно соблюдения Ираном соглашения о ядерной программе. Чиновник уже доложил об этом президенту США Дональду Трампу и подкрепил свои слова разведывательными данными.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
По данным источников издания, Ретклифф заявил Трампу и другим высокопоставленным чиновникам, что разведывательные данные, полученные американскими спецслужбами, вызывают серьезные сомнения в готовности Ирана пойти на уступки в ядерной сфере, которых добиваются США в рамках какого-либо окончательного соглашения.
Согласно этим данным, якобы "то, как иранские чиновники обсуждали соглашение между собой, не соответствовало тому, что они говорили посредникам и США".
"Разведданные свидетельствуют о том, что намерения Ирана не соответствуют его обязательствам по условиям соглашения", - утверждает один из источников.
Ранее Трамп объявил об окончании боевых действий между США и Ираном. Соглашение должно быть подписано в пятницу в Швейцарии. Лидер США объявил, что Ормузский пролив уже открывается, поскольку США сняли блокаду с иранских судов, а Тегеран не будет обстреливать нефтяные танкеры.
Подробности соглашения пока не разглашаются. Однако есть данные, что обсуждение ядерной программы Ирана состоится уже после подписания перемирия.
Сам Трамп заявил, что готов возобновить военные действия, если Тегеран не согласится на условия относительно своей ядерной программы.