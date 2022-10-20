ua ru
Чт, 20 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

За месяц ВСУ сбили сотни дронов-камикадзе и десятки ракет врага, - Зеленский

Новина українською →
Четверг 20 октября 2022 02:19
За месяц ВСУ сбили сотни дронов-камикадзе и десятки ракет врага, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Наши военные продолжают защищать украинское небо, каждый день уничтожая воздушные цели российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение президента Владимира Зеленского.

"В течение месяца сбито 233 Shahed-136 и десятки ракет. Только за сегодня (19 октября - ред.) и только на Киевском направлении уничтожено 10 иранских дронов. Еще 11 - сбито благодаря воинам воздушного командования "Юг", - отметил глава государства.

Зеленский рассказал, что руководитель ОП Андрей Ермак провел встречу с представителями посольств Франции, Германии, Италии, Нидерландов и Испании, на которой обсудили усиление противовоздушной и противоракетной обороны Украины.

"Работаем для того, чтобы обеспечить полную безопасность украинскому небу", - добавил президент.

Напомним, Алексей Арестович заявил, что в Украине сейчас разворачивается полная схема по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В ближайшее время проблема с Shahed-136 будет решена.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война России против Украины
NEWS
Отключения света по Украине будут поочередными. Но не более чем на 4 часа
Отключения света по Украине будут поочередными. Но не более чем на 4 часа
DAILY
Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет
Роман Чернышевкорреспондент Денис "Кит" Прохоров: Если не будет Украины, свободной Беларуси тоже не будет