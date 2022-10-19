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Разворачивается схема борьбы. Арестович заявил, что проблему с дронами-камикадзе решат

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Среда 19 октября 2022 00:18
Разворачивается схема борьбы. Арестович заявил, что проблему с дронами-камикадзе решат Фото: Советник Офиса президента Алексей Арестович (facebook.com/alexey.arestovich)
Автор: Олег Васкив

В Украине сейчас разворачивается полная схема по борьбе с иранскими дронами-камикадзе. В ближайшее время проблема с Shahed-136 будет решена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире YouTube-канала "Фейгин Live".

Чиновник отметил, что обещанные союзниками и партнерами станции противодействия БПЛА "дают фактически мгновенно" - за сутки.

"Это очень эффективно. Сейчас тоже уже сбивает дроны зенитная артиллерия. Вчера в Киев летело 16 дронов, все были сбиты", - рассказал Арестович.

Он указал, что в Украине сейчас разворачивается "полная схема борьбы с беспилотниками": прожектора и зенитная артиллерия, посты надзора, связь оповещения.

"Мы в течение нескольких недель справимся с этой проблемой, а до этого будем сбивать их обычным способом", - добавил советник ОП.

Напомним, что ВСУ за ночь сбили пять дронов-камикадзе над Николаевской областью.

Вечером 17 октября в центре Украины силы противовоздушной обороны уничтожили 8 дронов-камикадзе Shahed-136.

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