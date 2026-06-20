Иран может отказаться от ядерных переговоров с США в Швейцарии

Переговоры, от которых зависит будущее иранской ядерной программы, оказались под угрозой срыва из-за новой эскалации конфликта между Израилем и "Хезболлой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, Тегеран настаивал на том, чтобы договоренности с США предусматривали прекращение израильских военных операций в Ливане.
Однако, как отмечает источник, израильские военные нанесли удары по объектам "Хезболлы" после того, как группировка выпустила более 50 снарядов по позициям ЦАХАЛ на юге Ливана.
Из-за возобновления боевых действий иранская сторона решила не направлять свою делегацию в Швейцарию, где должен был состояться новый этап переговоров.
Пока стороны не объявили новую дату встречи. В то же время в Швейцарии заявили, что подготовка к переговорам продолжается, а в Белом доме заверили, что американская делегация готова отправиться на переговоры, как только появится такая возможность.
В то же время в Иране возлагают вину за обострение ситуации в Ливане на Вашингтон. Пресс-секретарь МИД страны Эсмаил Багаи заявил, что США несут "прямую ответственность" за действия Израиля и развитие событий в регионе.
Несмотря на временное перемирие между США и Ираном, сторонам еще предстоит согласовать ключевые вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Эксперты отмечают, что для достижения полноценного соглашения может потребоваться значительно больше времени, чем предусмотренные нынешними договоренностями 60 дней.
Напомним, ранее Axios сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут провести в Швейцарии переговоры с иранскими чиновниками о будущем ядерной программы Тегерана.
Посредником в переговорах должен был выступить премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдул Рахман аль-Тани.
Предполагалось, что эта встреча станет одним из шагов на пути к реализации подписанного на этой неделе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном.
В то же время президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон готов прибегнуть к более жестким мерам в случае провала переговоров по иранской ядерной программе.