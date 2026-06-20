Иран может отказаться от ядерных переговоров с США в Швейцарии

По данным издания, Тегеран настаивал на том, чтобы договоренности с США предусматривали прекращение израильских военных операций в Ливане.

Однако, как отмечает источник, израильские военные нанесли удары по объектам "Хезболлы" после того, как группировка выпустила более 50 снарядов по позициям ЦАХАЛ на юге Ливана.

Из-за возобновления боевых действий иранская сторона решила не направлять свою делегацию в Швейцарию, где должен был состояться новый этап переговоров.

Пока стороны не объявили новую дату встречи. В то же время в Швейцарии заявили, что подготовка к переговорам продолжается, а в Белом доме заверили, что американская делегация готова отправиться на переговоры, как только появится такая возможность.

В то же время в Иране возлагают вину за обострение ситуации в Ливане на Вашингтон. Пресс-секретарь МИД страны Эсмаил Багаи заявил, что США несут "прямую ответственность" за действия Израиля и развитие событий в регионе.

Несмотря на временное перемирие между США и Ираном, сторонам еще предстоит согласовать ключевые вопросы, связанные с иранской ядерной программой. Эксперты отмечают, что для достижения полноценного соглашения может потребоваться значительно больше времени, чем предусмотренные нынешними договоренностями 60 дней.

Переговоры между США и Ираном

Напомним, ранее Axios сообщал, что спецпредставитель президента США Стив Виткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер могут провести в Швейцарии переговоры с иранскими чиновниками о будущем ядерной программы Тегерана.

Посредником в переговорах должен был выступить премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдул Рахман аль-Тани.