США не видят заинтересованности России в прекращении войны в Украины, - Госдеп

США рассмотрят все средства для продвижения дипломатии с Россией, если увидят возможность, но сейчас Москва не проявляет никаких признаков готовности участвовать в содержательных переговорах касательно прекращения боевых действий в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг .

"Все свидетельствует о том, что президент Путин далек от того, чтобы заниматься серьезной дипломатией, он продолжает двигаться в противоположном направлении", — сказал Блинкен.

"Мы рассматриваем и будем рассматривать все средства для продвижения дипломатии, если мы увидим такую возможность, конечно, мы всегда будем рассматривать это", — добавил он.

По словам госсекретаря США, в последнее время Россия, напротив, удваивала и утраивала ставку на свою агрессию.