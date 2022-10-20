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США пригрозили Ирану санкциями за передачу дронов-камикадзе России

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Четверг 20 октября 2022 06:17
США пригрозили Ирану санкциями за передачу дронов-камикадзе России Фото: США пригрозили Ирану санкциями за передачу дронов-камикадзе России (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

США присоединились к Великобритании и Франции и во время закрытого заседания Совбеза ООН подняли вопрос передачи Ираном дронов-камикадзе России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственного департамента США.

В ведомстве отметили, что члены Совета безопасности получили экспертные доклады от секретариата ООН по информации о поставках опасных беспилотников Москве.

"Мы выразили серьезную обеспокоенность по поводу закупки Россией этих БПЛА у Ирана в нарушение резолюции №2231 Совета Безопасности ООН", - указали в Госдепе.

Соединенные Штаты имеют многочисленные доказательства того, что эти дроны применяются для ударов по гражданскому населению и критической инфраструктуре Украины.

В Государственном департаменте заверили, что, несмотря на возражения Тегерана, будут работать с союзниками и партнерами, чтобы предотвратить передачу РФ оружия для обстрелов Украины.

"Мы без колебаний применим наши санкции и другие соответствующие инструменты ко всем причастным. Мы также продолжим наращивать беспрецедентную оборонную помощь Украине, включая средства ПВО, чтобы Украина могла защититься от этого оружия", - добавили в ведомстве.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в разговоре со своим иранским коллегой Ибрагимом Райси подчеркнул, что его страна будет активно противодействовать закупкам оружия Россией.

К слову, СМИ пишут, что 19 октября послы стран-членов Евросоюза одобрили санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе для РФ, которыми атакуют Украину.

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