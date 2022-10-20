Дуда - президенту Ирана: Польша будет активно противодействовать закупкам оружия Россией

Президент Польши Анджей Дуда 19 октября пообщался по телефону со своим иранским коллегой Ибрагимом Райси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP .

"Польша намерена очень активной противодействовать всем закупкам оружия Россией", - подчеркнул Дуда.

Во время разговора польский лидер высказал четкую позицию в контексте информации о продаже Тегераном дронов-камикадзе Москве.

Напомним, 19 октября послы стран-членов Евросоюза одобрили санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе для РФ, которыми атакуют Украину.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что в течение месяца украинские военные сбили 233 дрона-камикадзе и десятки ракет.

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