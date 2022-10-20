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Дуда - президенту Ирана: Польша будет активно противодействовать закупкам оружия Россией

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Четверг 20 октября 2022 04:49
Дуда - президенту Ирана: Польша будет активно противодействовать закупкам оружия Россией Фото: Президент Польши Анджей Дуда (flickr.com-ministerstwoobronynarodowej)
Автор: Олег Васкив

Президент Польши Анджей Дуда 19 октября пообщался по телефону со своим иранским коллегой Ибрагимом Райси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на PAP.

Во время разговора польский лидер высказал четкую позицию в контексте информации о продаже Тегераном дронов-камикадзе Москве.

"Польша намерена очень активной противодействовать всем закупкам оружия Россией", - подчеркнул Дуда.

Напомним, 19 октября послы стран-членов Евросоюза одобрили санкции против Ирана за поставку дронов-камикадзе для РФ, которыми атакуют Украину.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что в течение месяца украинские военные сбили 233 дрона-камикадзе и десятки ракет.

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Польша Иран Анджей Дуда Война России против Украины
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