Иран может договориться с РФ о передаче ракет, - ISW

Аналитики отмечают, что

Согласно этой резолюции, Иран не имеет права поставлять в другие страны баллистические ракеты.

Аштиани ранее заявлял, что после окончания действия ограничений Иран готов развивать оборонные и стратегические отношения со "всеми независимыми странами".

"Отчеты украинской и израильской разведок говорят о том, что Россия стремится приобрести иранские баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar, обе из которых имеют радиус действия 300 километров или больше", - отметили в ISW.

Сотрудничество Ирана и РФ

С начала полномасштабного вторжения РФ заручилась помощью Ирана в вопросе поставки дронов-камикадзе типа Shahed. С тех пор Россия регулярно использует эти БПЛА для атак на военную и гражданскую инфраструктуру Украины. Поэтому на Иран накладывают многочисленные санкции.

А в июне координатор Совета по национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что Иран активно приобщился к строительству в России завода по производству "шахедов". Он должен быть построен до конца следующего года, отмечал чиновник.

Недавно The Washington Post сообщило, что Россия пытается создать 6000 дронов к 2025 году с помощью Ирана.

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