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Іран може домовитись з РФ про передачу ракет, - ISW

Фото: Росія може отримати ракети від Ірану (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Іран може домовитись з Росією про передачу ракет після закінчання дії резолюції Ради безпеки ООН 2231, що забороняє йому подібні угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що м

Згідно до цієї резолюції, Іран не має права постачати в інші країни балістичні ракети.

Аштіані раніше заявляв, що після закінчення дії обмежень Іран готове розвивати оборонні та стратегічні відносини з "усіма незалежними країнами".

"Звіти української та ізраїльської розвідок свідчать про те, що Росія прагне придбати іранські балістичні ракети Fateh-110 і  Zolfaghar, обидві з яких мають радіус дії 300 кілометрів або більше", - зазначили в ISW.

Співпраця Ірану та РФ

З початку повномасштабного вторгнення РФ заручилася допомогою Ірану в питанні постачання дронів-камікадзе типу Shahed. З тих пір Росія регулярно використовує ці БПЛА для атак на військову та цивільну інфраструктуру України. Через це на Іран накладають чисельні санкції.

А в червні координатор Ради з національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі заявив, що Іран активно залучився до будування в Росії заводу з виробництва "шахедів". Його мають збудувати до кінця наступного року, зазначав чиновник.

Нещодавно The Washington Post повідомило, що Росія намагається створити 6000 дронів до 2025 року з допомогою Ірану.

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