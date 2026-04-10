Иран мог использовать оружие с американскими компонентами в войне с США, - Власюк

Антенны из России на обломках на Кипре

По его словам, первые подозрения появились после анализа дронов, прилетавших на Кипр из Ирана.

"Российская электроника фиксировалась. Это то, что прилетало на Кипр из Ирана. Там были антенны "Комета"", - сказал Власюк.

По его словам, это установленный факт. После этого начали собирать информацию о составляющих иранских беспилотников и ракет, которые применяются в Ираке, Катаре и Бахрейне.

Американские детали тоже есть

Власюк подчеркнул, что ожидает обнаружить в иранском оружии одновременно и российские, и американские компоненты.

"Пока информации меньше, чем я надеялся. Но я сохраняю оптимизм. Думаю, что мы увидим там как российские, так и американские компоненты - и это будет особенно интересно", - отметил он.

Уполномоченный объяснил, почему уверен в этом.

"В так называемых "чистых" иранских дронах различных типов, которые использовала Россия против Украины в 2022-2023 годах, уже были американские компоненты. И я не думаю, что это могло измениться за последние два года. А российские компоненты - очевидно, что они в иранских дронах также присутствуют", - добавил Власюк.