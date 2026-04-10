Иран мог использовать оружие с американскими компонентами в войне с США, - Власюк

Иранские дроны, которыми атаковали базы США на Ближнем Востоке, могут содержать американские и российские компоненты.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил уполномоченный президента по санкциям Владислав Власюк во время встречи с журналистами.
По его словам, первые подозрения появились после анализа дронов, прилетавших на Кипр из Ирана.
"Российская электроника фиксировалась. Это то, что прилетало на Кипр из Ирана. Там были антенны "Комета"", - сказал Власюк.
По его словам, это установленный факт. После этого начали собирать информацию о составляющих иранских беспилотников и ракет, которые применяются в Ираке, Катаре и Бахрейне.
Власюк подчеркнул, что ожидает обнаружить в иранском оружии одновременно и российские, и американские компоненты.
"Пока информации меньше, чем я надеялся. Но я сохраняю оптимизм. Думаю, что мы увидим там как российские, так и американские компоненты - и это будет особенно интересно", - отметил он.
Уполномоченный объяснил, почему уверен в этом.
"В так называемых "чистых" иранских дронах различных типов, которые использовала Россия против Украины в 2022-2023 годах, уже были американские компоненты. И я не думаю, что это могло измениться за последние два года. А российские компоненты - очевидно, что они в иранских дронах также присутствуют", - добавил Власюк.
Напомним, ГУР обнародовало начинку реактивного "Шахеда" - турбореактивной версии дрона "Герань-3".
Из 45 идентифицированных компонентов половина оказалась американского происхождения, восемь - китайского, семь - швейцарского. Среди прочего нашли детали британского и японского производства.
Как сообщало РБК-Украина, в дронах и ракетах России разведка обнаружила более 100 иностранных компонентов.
Среди образцов - беспилотники "Герань-2", дрон "Корсар" и крылатая ракета Х-69. Иран в этом перечне поставщиков далеко не единственный.