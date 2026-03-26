Иран хочет сделку, но боится сказать: Трамп объяснил страх Тегерана

Президент США Дональд Трамп заявил, что типо хочет заключить сделку, однако боится об этом сказать из-за опасений быть убитыми.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам американского лидера, переговоры между США и Ираном продолжаются, однако иранская сторона опасается публично сказать об этом.
"Никто никогда не видел ничего подобного тому, что мы делаем на Ближнем Востоке с Ираном, и, кстати, они ведут переговоры и очень хотят заключить сделку, но боятся об этом говорить, потому что опасаются, что их убьют собственные люди. Они также боятся, что их убьем мы", - сказал Трамп.
Его заявление прозвучало на благотворительном ужине в поддержку предвыборной кампании республиканского крыла в Палате представителей в Вашингтоне.
Ранее в среду Белый дом заявил, что переговоры с Ираном не зашли в тупик, даже после того, как Тегеран не сразу принял мирный план США из 15 пунктов по прекращению войны. Источники CNN говорят, что США работают над организацией встречи в Пакистане для обсуждения путей выхода из конфликта.
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи признал, что через посредников состоялся обмен сообщениями с США, но утверждает, что эти сообщения не являются переговорами.
При этом в одной из публикаций CNN говорится, что Иран уже на протяжении нескольких недель наращивает оборону острова Харг на случай наземной операции США. В частности, Тегеран расставляет мины, переправляет войска и ПВО.