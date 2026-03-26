Иран хочет сделку, но боится сказать: Трамп объяснил страх Тегерана

По словам американского лидера, переговоры между США и Ираном продолжаются, однако иранская сторона опасается публично сказать об этом.

"Никто никогда не видел ничего подобного тому, что мы делаем на Ближнем Востоке с Ираном, и, кстати, они ведут переговоры и очень хотят заключить сделку, но боятся об этом говорить, потому что опасаются, что их убьют собственные люди. Они также боятся, что их убьем мы", - сказал Трамп.

Его заявление прозвучало на благотворительном ужине в поддержку предвыборной кампании республиканского крыла в Палате представителей в Вашингтоне.