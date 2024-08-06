Иран готовится к войне и запросил у России радары и системы ПВО, - WSJ

Двое иранских чиновников, знакомых с военным планированием, подтвердили, что Тегеран обратился к России с просьбой предоставить современные радары и средства ПВО.

Издание отметило, что 5 августа экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу прибыл в Иран, где встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также командующим иранскими вооруженными силами, бригадным генералом Мохаммадом Багери, который возглавляет планирование военных ударов по Израилю.

В ходе встречи Пезешкиан заявил, что Иран полон решимости углубить отношения с Россией как со своим стратегическим партнером.

"Россия является одной из стран, которые поддержали иранский народ в трудные времена", - заявил новый президент страны.

Также Пезешкян отметил, что "преступные действия" Израиля в Секторе Газа и убийство лидера ХАМАСа Исмаила Хании в Тегеране на прошлой неделе "являются наглядными примерами нарушения всех международных законов и правил".

"Совместные позиции Ирана и России "в продвижении многополярного мира, безусловно, приведут к большей глобальной безопасности и миру", - сказал президент Ирана.

В ответ Шойгу заявил, что Россия "готова к полноценному сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам".