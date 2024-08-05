США и ряд стран призвали Иран ослабить "месть": что ответили в Тегеране
Соединенные Штаты и ряд других стран призвали Иран смягчить реакцию на убийство политического лидера ХАМАС Исмаила Гании, однако Тегеран отказал в такой просьбе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Wall Street Journal.
Отмечается, что Вашингтон обратился к правительствам европейских и других стран-партнеров, передать Тегерану предложение об отказе от эскалации. Но представители иранских властей заявили, что им все равно, если ответ Израиля спровоцирует масштабную войну.
Западные и арабские дипломаты предупредили, что серьезный обстрел Израиля приведет к ответной реакции, а проявление сдержанности даст новому президенту Ирана шансы на улучшение отношений с Западом. Также в послании отмечалось, что Белый дом давит в этом вопросе и на Израиль.
3 августа Тегеран посетил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади. В ходе визита он заявил, во время атаки, военные его страны, как и в апреле, снова будут перехватывать летящие в направлении Израиля воздушные цели.
Тем временем в Иране уже начали расследовать смерть главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. Следствие пытается идентифицировать всех, кто "проявил халатность или сознательно сотрудничал с Израилем". Политики в Тегеране говорят, что последнее нападение выявило серьезные провалы в разведке иранских служб безопасности.
Угроза масштабной войны на Ближнем Востоке
31 июля в Тегеране был ликвидирован лидер ХАМАСа Исмаил Гания. По данным СМИ, его взорвали в помещении взрывчаткой, которую заложили несколько месяцев назад завербованные Моссадом иранские силовики. Однако в Тегеране утверждают, что атаку устроил Израиль, выпустив ракету.
Иран заявил о намерении отомстить и угрожает масштабной атакой на Израиль в ближайшие дни.
3 августа израильская армия ликвидировала еще одного командира движения ХАМАС. Президент США Джо Байден раскритиковал эту операцию.
США увеличивают военные силы на Ближнем Востоке, чтобы разрядить ситуацию.
Тем временем Ливан регулярно обстреливает территорию Израиля ракетами. Есть раненые.
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