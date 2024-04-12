Иран может атаковать Израиль в течение 24-48 часов, но план еще не готов, - WSJ

Иран готовится к атаке на Израиль, это может произойти в ближайшие 24-48 часов. Но план нападения Тегерана еще не готов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что Израиль готовится к прямому нападению Ирана на юге или севере. Это может произойти в ближайшие один-два дня.
Однако лицо, проинформированное руководством Ирана, сказало WSJ, что пока планы нападения обсуждаются, окончательное решение еще не принято.
Официальный представитель США, осведомленный в этом вопросе, заявил, что отчеты американской разведки указывают на ответный удар Ираном в течение нескольких дней, "возможно, на территории Израиля".
Напомним, 1 апреля в результате ракетного удара по столице Сирии Дамаска было полностью разрушено здание консульства Ирана. Погибли по меньшей мере семь иранцев, в том числе два генерала.
Иран обвинил Израиль в нападении и пообещал "жесткий" ответ. Израиль в свою очередь предупредил Иран, что в случае атаки со своей территории, страна нанесет ответные удары. Тель-Авив отметил, что ЦАХАЛ находится в повышенной готовности.
СМИ отмечают, что Иран намекнул США, что Тегеран будет "контролировано" атаковать Израиль.
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