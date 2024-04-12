Иран может атаковать Израиль в течение 24-48 часов, но план еще не готов, - WSJ

Издание со ссылкой на собственные источники отмечает, что Израиль готовится к прямому нападению Ирана на юге или севере. Это может произойти в ближайшие один-два дня.

Однако лицо, проинформированное руководством Ирана, сказало WSJ, что пока планы нападения обсуждаются, окончательное решение еще не принято.

Официальный представитель США, осведомленный в этом вопросе, заявил, что отчеты американской разведки указывают на ответный удар Ираном в течение нескольких дней, "возможно, на территории Израиля".