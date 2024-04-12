Іран готується до атаки на Ізраїль найближчими днями, але план ще не готовий, - WSJ

Видання з посиланням на власні джерела зазначає, що Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі. Це може статися протягом найближчих одного-двох днів.

Проте особа, проінформована керівництвом Ірану, сказала WSJ, що поки плани нападу обговорюються, остаточне рішення ще не прийнято.

Офіційний представник США, обізнаний у цьому питанні, заявив, що звіти американської розвідки вказують на удар у відповідь Іраном протягом декількох днів, "можливо, на території Ізраїлю".