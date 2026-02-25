Іран готує ракетну угоду з Китаєм: США стягують флот

Колишній офіцер ізраїльської розвідки й аналітик Інституту досліджень національної безпеки Ізраїлю Денні Цитринович заявив, що поява в Ірану надзвукових протикорабельних ракет здатна радикально змінити баланс сил у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агенства REUTERS.

Угода на завершальному етапі

За даними джерел, Тегеран наблизився до укладення угоди з Пекіном про купівлю протикорабельних крилатих ракет CM-302. Терміни поставок поки що не визначено, проте переговори перебувають на фінальній стадії.

Ракети здатні вражати цілі приблизно на відстані 290 кілометріві призначені для обходу корабельної оборони за рахунок низької траєкторії і високої швидкості.

Експерти вважають, що поява такої зброї може помітно посилити військові можливості Ірану і створити ризики для військово-морських сил США.

Переговори прискорилися після конфлікту

Діалог про закупівлю ракетних систем триває близько двох років. Однак після короткої війни між Ізраїлем та Іраном влітку переговори активізувалися.

Джерела стверджують, що до Китаю приїжджали представники іранського керівництва, серед них заступник міністра оборони Масуд Ораеї.

"Якщо в Ірану з'явиться надзвукова можливість атакувати кораблі в цьому районі, це повністю змінить правила гри", - заявив Цитринович.

Реакція США і ситуація в регіоні

Вашингтон безпосередньо не коментував можливу угоду. Однак представник Білого дому нагадав слова президента Дональд Трамп, який попереджав, що за відсутності угоди можливі жорсткі дії.

На тлі напруженості США посилюють військову присутність поруч з Іраном. У регіоні перебувають авіаносець USS Abraham Lincoln і його ударна група, а також прямує USS Gerald R. Ford.

Аналітики вважають, що потенційна угода може зміцнити військове співробітництво Тегерана і Пекіна та ускладнити спроби США стримати ракетну програму Ірану. Крім того, передача подібних систем може торкнутися обмежень, введених Організація Об'єднаних Націй.