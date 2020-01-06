Іран готує удар по силам США, а в Австралії тривають пожежі: новини за вихідні

Колаж РБК-Україна

Тегеран готує військову відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані, число жертв лісових пожеж в Австралії зросла до 24, президент України Володимир Зеленський відправився до Оману. Детальніше про те, що сталося на вихідних, 4-5 січня, - в матеріалі РБК-Україна

Іран готує удар по силам США у відповідь на вбивство Сулеймані

Військовий радник керівника Ірану Хосейн Деган заявив, що Тегеран готує військову відповідь на вбивство генерала Касема Сулеймані, здійснене силами Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Військовий радник іранського аятолли наголосив, що "відповідь, безсумнівно, буде військовою" та спрямованою проти американських військових об'єктів. Однак він додав, що Тегеран ніколи не прагнув та не буде прагнути війни.

Парламент Іраку проголосував за виведення військ США

Парламент Іраку в неділю, 5 січня, проголосував за резолюцію, яка зобов'язує уряд попросити про виведення військ США з території країни. Про це повідомляє Alarabiya.

Повідомляється, що відповідне рішення було прийнято на позачерговій сесії парламенту за ініціативою прем'єр-міністра Іраку Аділя Абду-Махді. Таким чином парламент звернеться до уряду з вимогою просити Вашингтон про виведення військ з Іраку.

Махді також назвав вбивство Ірану генерала Касема Сулеймані і іракського ополчення Абу Махді аль-Мохандеса "політичним вбивством". Також прем'єр Іраку зазначив, що місцева влада не видали дозвіл США на проведення операції з ліквідації Сулеймані.

Зеленський відправився до Оману

У неділю Офіс президента повідомив, що президент України Володимир Зеленський разом з родиною полетів до Оману, де у нього найближчими днями заплановані зустрічі на найвищому рівні.

Як зазначили в Офісі президента, Зеленський відправився в Оман разом з сім'єю за власні кошти.

Раніше повідомлялося, що Зеленський разом з сім'єю були помічені в Омані вранці 5 січня. При цьому зазначалося, що президент знаходиться в одному з найбільш дорогих п'ятизіркових готелів країни Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel. Вартість однієї ночі доходить до 4000 євро (якщо жити в президентському люксі).

Кількість жертв лісових пожеж в Австралії зросла до 24

Кількість жертв унаслідок лісових пожеж в Австралії зросла до 24 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що кількість загиблих рахується від початку лісових пожеж у вересні 2019 року.

Майже 200 осередків горіння досі нараховується по всій країні. Більше 1200 будинків зруйновано, а мільйони гектарів землі обгоріли.

У Каховці протестували через можливу причетність поліції до вбивства людини

У Каховці 4 січня відбулася масова акція протесту через вбивство 26-річного чоловіка під час стрілянини, до якої може бути причетна місцева поліція.

За даними місцевої поліції, вранці 1 січня у Каховці чоловік, який відпочивав у компанії правоохоронця, зробив декілька пострілів з рушниці у 26-річного місцевого жителя. Від отриманих травм чоловік через декілька днів помер у лікарні.

ДБР почало розслідування вбивства. Відкрито справу про перевищення службових повноважень.

Виступ Ірини Хакамади в Києві відмінили

Ірина Хакамада не приїде в Київ для участі в бізнес-форумі. Про це повідомили організатори заходу Taryan Group, які запросили її раніше. Російський політик, яка підтримала анексію Криму і активно пропагувала політику Путіна, повинна була виступити 27 лютого в київському Палаці Спорту.

Організатори події запевнили, що вони провели первинну перевірку та отримали від правоохоронців дозвіл на в'їзд в країну опозиціонерки. Але після ажіотажу серед українців запрошувати політика відмовилися.

Єпіфаній зробив заяву про перенесення Різдва

Предстоятель Православної церкви України митрополит Єпіфаній вважає, що необхідно переглянути чинну календарну систему, до того ж, церква готова до подібних змін. Про це він поділився в інтерв'ю Радіо Свобода.

Відзначається, що далеко не всі українці готові до календарних реформ, про які на даний момент йдуть активні дискусії. За словами Єпіфанія, рішення буде значно легше прийняти саме в той момент, коли об'єднаються всі православні помісні церкви. Крім того, предстоятель ПЦУ наполягає на проведенні великої просвітницької роботи.