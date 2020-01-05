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Євросоюз пропонує Ірану допомогу у деескалації напруги

Новини » Політика     05.01.2020 - 14:51
Євросоюз пропонує Ірану допомогу у деескалації напруги
Фото: Жозеп Боррель (wikipedia.org)

Іран закликають проявити стриманість

Високий представник ЄС Жозеп Боррель під час розмови з міністром закордонних справ Ірану Мохаммадом Джавадом Зарифом закликав Іран до максимальної стриманості та запропонував допомогу у зниженні зовнішньополітичної напруги, яка виникла після вбивства іранського генерала Касема Сулеймані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Зазначається, що Боррель висловив глибоке занепокоєння нещодавнім зростанням насильницького протистояння в Іраку.

"Він закликав Іран проявити стриманість та виявити обережність у будь-якій реакції з метою уникнути подальшої ескалації, яка завдає удару по усьому регіону та по його населенню. Високий представник запропонував повне власне залучення для досягнення такої деескалації", - йдеться в повідомленні.

Боррель також підкреслив, що єдиним шляхом вперед є досягнення політичного рішення, і ЄС готовий підтримати це.

РБК-Україна писало, що парламент Іраку планує у неділю, 5 січня, провести позачергову сесію, на якій буде розглянуто питання виведення американських військ з країни.

Нагадаємо, 3 січня США провели удар по колоні генерала Сулеймані поблизу аеропорту в Багдаді, в результаті якого загинули вісім осіб, серед них командир іранського спецназу "Кудс" Касим Сулеймані.

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